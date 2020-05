Tragedia sul lavoro, muore sepolto sotto un cumulo di terra operaio napoletano

E' morto sepolto sotto un cumulo di terra un operaio 55enne di Afragola, vittima di un incidente sul lavoro a Cattolica, come scrive su RiminiToday Tommaso Torri. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno scavato per tre ore nella speranza di trovarlo ancora in vita, ma non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato solo intorno alle 14.30. In queste ore la linea ferroviaria continua a rimanere interotta per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

Il dramma

L'operaio è rimasto sepolto vivo da un cumulo di terra crollato da uno scavo. L'allarme è scattato un cantiere di via Mazzini a Cattolica dove l'uomo stava lavorando a ridosso di un muro di contenimento della massicciata della ferrovia. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e i vigili del fuoco.