Secondigliano in lutto: se ne va "'o Russo", personaggio storico del quartiere

E' venuto a mancare Vincenzo Barbaro, detto ''o Russo', personaggio storico di Secondigliano. "In molti lo ricorderanno per la costante presenza nella merceria di corso Italia de 'o Vicchiariello", scrivono sulla pagina Secondillyanum, molto attenta alla storia del quartiere partenopeo. La foto evoca centinaia di ricordi tra i tanti che hanno conosciuto Vincenzo Barbaro. "Quanti ricordi d'infanzia", commentano i residenti. "Lo ricordo benissimo, camminava con passo veloce e aveva una bicicletta". "Lavorava da Mastu Ciccio, trasportava una carrettella". "E' stato un uomo buono, degno del paradiso". "Ricordi indimenticabili, ai tempi del Secondigliano Calcio lui era felicissimo di collaborare come magazziniere". "Un'icona". Così Secondigliano rende omaggio a un uomo buono, stimato e apprezzato da tutti.