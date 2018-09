Si è spento il maestro Namkhai Norbu Rimpoche: aveva insegnato all'Orientale

"Il nostro amato Maestro ha lasciato questa esistenza terrena in modo sereno e pacifico, nella sua residenza di Gadeling, Merigar". E' la nota della Famiglia Namkhai per la morte del maestro Namkhai Norbu Rimpoche, scomparso a 80 anni.

Centinaia gli studenti provenienti da ogni parte del mondo, che si sono messi in viaggio verso la comunità Dzogchen di Merigar, in Toscana, per l'ultimo saluto al suo fondatore, il maestro Namkhai Norbu Rimpoche ad Arcidosso (Grosseto).

Norbu, eminente studioso della cultura del Tibet, era un maestro di Dzogchen ('totale perfezione') Atiyoga. Il Maestro ha introdotto e fatto conoscere in Occidente lo Yantra Yoga, un antico sistema di yoga tibetano, un cammino spirituale tramandato da maestro a discepolo.

E' stato docente di Lingua e letteratura tibetana all'Orientale di Napoli. Lo scorso 10 settembre gli era stata riconosciuta l'onorificenza di Commendatore della Repubblica italiana.

"Preghiamo tutti di rispettare la privacy della famiglia e la richiesta di silenzio e raccoglimento. A Merigar stanno arrivando studenti da tutto il mondo per stare insieme e praticare. Continuano le pratiche quotidiane collettive e appena riceveremo indicazioni dalla famiglia Namkhai informeremo su come sarà possibile salutare e onorare il nostro amato e prezioso Maestro. Ricordiamo che al momento il Maestro è nel Thugdam (Samadhi), una fase che dura dai 3 ai 7 giorni che non va disturbata", è la nota ufficiale del Merigar.