Neonato muore nel giorno di Natale: disposta l'autopsia

Si è spento nel giorno di Natale a soli quaranta giorni nell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania un neonato, arrivato di corsa nel presidio sanitario in condizioni già disperate, come riporta Il Mattino.

A scortare i genitori del bimbo i carabinieri accortisi del dramma che si stava consumando. Il bimbo potrebbe essere morto per una forte bronchite, ma ogni ipotesi è al vaglio. E' stato disposto, intanto, il sequestro della salma del piccolo e delle cartelle cliniche dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è deceduto e quella del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato nei giorni prima dimesso senza essere ricoverato.