Addio al piccolo Giuseppe, morto nel sonno dai nonni

È stato il giorno dell'addio al piccolo Giuseppe, il 14enne morto nel sono a casa dei nonni a Torre Annunziata. Il funerale del piccolo è stato celebrato non lontano dall'abitazione dove è deceduto a piazza Ernesto Cesaro. La funzione si è svolta nella chiesa del Carmine alla presenza di decine di persone che hanno voluto tributargli l'estremo saluto. Alla messa, officiata dal parroco don Pasquale Paduano, ha partecipato anche il sindaco Vincenzo Ascione e il presidente del consiglio comunale Rocco Manzo.

L'omelia del parroco

Il prelato ha avuto parole dolci per il 14enne è ha sottolineato come “il nostro amore per Giuseppe non morirà”. I genitori del ragazzino sono arrivati da Suzzara, in provincia di Mantova, per salutare il loro figlioletto. Il padre ha accusato un malore durante il viaggio. Troppo forte il dolore per una perdita che al momento non ha ancora una spiegazione. I nonni del 14enne non ce l'hanno fatta a presenziare. I presenti hanno salutato commossi il piccolo sul sagrato della chiesa sulle note di “È per te” fatta suonare all'uscita del feretro.