Napoli-Juventus fatale: muore tifoso in un centro scommesse

Tragedia a Vallo della Lucania, dove un 70enne è stato colto da un malore, mentre guardava Napoli-Juventus, all’interno di un centro scommesse.

L'uomo, come riporta SalernoToday, è caduto al suolo privo di sensi e non si è più ripreso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e anche il sindaco Antonio Aloia (cardiologo) che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso del tifoso.