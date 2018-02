Precipita da tre metri e spira sul colpo: muore un 61enne napoletano a Corigliano

Un napoletano di 61 anni residente a Corigliano Calabro è morto oggi sul colpo cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori su un fabbricato di una ditta per cui lavorava nella cittadina calabrese, provincia di Cosenza. L'uomo è precipitato da un'altezza di tre metri, battendo la testa in modo letale. Inutili i soccorsi, che sono giunti sul posto in maniera tempestiva. La salma è stata restituita ai familiari. Indagano i carabinieri, che cercano di ricostruire la dinamica,