Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Mimmo Sepe

Napoli piange la scomparsa di Mimmo Sepe. L'attore aveva 65 anni ed era malato da tempo. In coppia con il collega Corrado Taranto, negli anni ottanta, Mimmo Sepe inizia a intrattenere il pubblico sia in teatro che in televisione; in quegli stessi anni approda anche sul grande schermo, con partecipazioni in diversi film ("No grazie, il caffè mi rende nervoso", "Natale col boss" e "Sotto il vestito niente").

Nel 1995 fonda una propria compagnia teatrale. Indimenticabili i suoi monologhi. Ha recitato anche in diversi spot per la tv.

"Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'attore Mimmo Sepe, apprezzato artista teatrale e sorridente volto televisivo. Ai suoi cari ed a chi lo ha seguito nel suo percorso artistico giunga il cordoglio della Città", è la nota di de Magistris.