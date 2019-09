Lutto in Iraq: muore sottufficiale napoletano per un malore improvviso

E' morto per un malore improvviso Roberto Morfé, Capo di prima classe in missione a Baghdad. Il militare 40enne era di Casoria, dove viveva con la moglie. Sul posto, stando a quanto si apprende, sono intervenuti i soccorritori che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso. La famiglia del militare riceve in queste ore assistenza dal Comando Logistico della Marina Militare. Cordoglio è stato espresso anche dal Capo di Stato Maggiore, Generale Enzo Vecciarelli.

"La scomparsa prematura e improvvisa di un giovane sottufficiale impegnato in una missione italiana in Iraq rappresenta una perdita incolmabile per la sua famiglia, per le Forze Armate e per l'Italia. Esprimo alla famiglia di Roberto e alla Marina MIlitare le più sentite condoglianze del personale della Difesa e mie": parole del nuovo Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.