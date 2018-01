Lutto a Sorrento, è morto "'O Cacciatore": era il decano dei commercianti cittadini

Si è spento ieri, a 104 anni ancora da compiere, Michele Antonino Maresca detto “'O Cacciatore”. L'uomo, commerciante e autore di un libro sulla sua vita, era molto conosciuto a Sorrento.

Figlio di emigrati che avevano cercato fortuna in Argentina, tornò a Sorrento aprendo nel 1945 un negozio insolito per l'epoca, “Tutto per la caccia”. È ricordato come sempre gentile e disponibile nel dare consigli ai clienti. Fu anche consigliere comunale negli anni '70.

Qualche anno fa scrisse “La mia vita”, piccola autobiografia senza pretese ma che ha suscitato la curiosità di molti su una vita tra l'Argentina e l'Italia.

I suoi funerali si terranno oggi alle 15.30, nella chiesa della Santissima Annunziata.