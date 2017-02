Appartamento in fiamme, Michele non ce l'ha fatta: si è spento dopo una lunga agonia

L'incidente in cui rimase coinvolto risale allo scorso 6 gennaio: rimase ferito al viso e alle braccia in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione. Ieri mattina il 59enne non ce l'ha fatta, dopo quasi un mese di agonia nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli. A darne notizia è il Mattino.

La tragedia avvenne nell'appartamento in cui l'uomo viveva con sorelle e fratelli a Pozzuoli, in via Giovanni XXIII. A causarlo, il malfunzionamento di una stufa a gas. I vigili del fuoco domarono le fiamme, ma troppo tardi per salvare Michele – questo il suo nome – che lavorava come Lsu in una scuola puteolana.

Al secondo Policlinico di Napoli è stata disposta l'autopsia sul corpo. Sigilli invece all'appartamento, mentre bombola e la stufa a gas sono sotto sequestro.