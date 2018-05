Dramma per il cugino di Caterina Balivo: ha un malore in auto e muore

Dramma a Qualiano, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita nella serata di ieri mentre era nella sua auto, a causa di un malore.

Michele Balivo, di Trentola Ducenta, era un noto imprenditore della zona. L'amico con lui in auto ha subito chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato alla fine inutile.

Pare si sia trattato di un infarto, ma sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause della tragedia.

Balivo, cugino dell’ex assessore del Comune di Aversa, Romilda Balivo e della show girl Caterina Balivo, lascia una moglie.