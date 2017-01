Morto per meningite al Cardarelli, il direttore dell'ospedale: “Qui nessuna emergenza”

“Sono state attivate, come da protocollo, tutte le profilassi necessarie”. Così Ciro Verdoliva, direttore generale del Cardarelli, a proposito del decesso per meningite avvenuto la scorsa notte nel pronto soccorso del nosocomio partenopeo. A perdere la vita, un uomo di 36 anni.

“Ogni operatore sanitario o soggetto entrato in contatto con il paziente all’interno dell’area di competenza dell’Azienda Ospedaliera – ha proseguito Verdoliva – è stato sottoposto a profilassi antibiotica. Allo stesso modo è stata effettuata la bonifica dell’ambiente grazie ad una corretta areazione della struttura interessata e sono state già allertate le Autorità sanitarie competenti”.

Il direttore generale dell'ospedale non vuole si generino paura o allarmismi: “In considerazione del rischio che questo decesso possa alimentare una psicosi ingiustificata – prosegue ancora – il Direttore Generale del Cardarelli tiene a precisare che non esiste nel Cardarelli alcuna emergenza a seguito di questo caso”.

“Quanto alle condizioni del 36enne deceduto, va detto che i medici hanno immediatamente individuato la natura dei sintomi, ma nonostante questo non è stato possibile stabilizzarne le funzioni ormai irrimediabilmente compromesse. È infatti giunto in pronto soccorso in stato di coma e in imminente pericolo di vita”.