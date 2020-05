Tragico incidente in bicicletta: Mauro non ce l'ha fatta

Grave lutto nel napoletano per la morte di Mauro Beneduce, noto macellaio gourmet, fondatore del gruppo "L'Arte del Macellaio" e punto di riferimento della categoria.

Fatale un tragico incidente in bicicletta, avvenuto nei giorni scorsi. Dopo aver lottato tra la vita e la morte, il 40enne non ce l'ha fatta.

Tantissimi davvero i messaggi di colleghi ed amici sui social, che hanno voluto ricordare la sua grande professionalità e le sue straordinarie doti umane.

Tra i numerosissimi messaggi, anche quello della scuola di cucina GrillerChef: "Ci è appena giunta la notizia della prematura scomparsa per un'incidente in bicicletta dell'amico Mauro Beneduce. Uno dei nostri primi corsisti che si è fatto apprezzare per le sue doti umane: simpatia, cordialità e disponibilità. Addolorati esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alla famiglia".