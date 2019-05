Lutto per la medicina, muore noto epidemiologo del Pascale

Un improvviso lutto ha colpito la sanità napoletana. Si è prematuramente spento l'epidemiologo e ricercatore del Pascale Maurizio Montella.

"Tutti noi Medici per l'Ambiente ISDE Campania e ISDE Italia – ha fatto sapere Gaetano Rivezzi, presidente regionale Isde – piangiamo la prematura scomparsa del nostro amico e collega epidemiologo Maurizio Montella! Ricorderemo la sua alta professionalità, il suo impegno nel monitoraggio epidemiologico dei Tumori, il suo monito alle istituzioni affinché si salvaguardasse il territorio dall'inquinamento ambientale, ma soprattutto ci accompagneranno in questi prossimi anni la sua signorilità, la sua cordialità e la sincera amicizia che nutriva per molti di noi. Addio caro Maurizio!".

"L'Isde sezione di Nola-Acerra si unisce al dolore della famiglia e dei parenti tutti dell'amico e collega epidemiologo del Pascale Maurizio Montella – sono invece le parole di Gennaro Esposito, presidente Isde Nola-Acerra – che ci ha lasciati dopo una vita spesa nella ricerca e nel perseguire studi sui tumori e loro collegamento all'inquinamento ambientale, specie nell'area nolano-acerrana. Addio Maurizio!".