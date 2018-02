"Amava i poveri come amava Gesù": muore il padre gesuita Massimo Rastrelli

È morto il padre gesuita Massimo Rastrelli, aveva 90 anni. A rendere pubblica la notizia è il monsignor Alberto D'Urso: Rastrelli fu simbolo napoletano della lotta all'usura. Venerdì prossimo i funerali, alle 11:30 nella chiesa del Gesù Nuovo. "Si impegnava in maniera tenace e si dedicava ai poveri e alle famiglie indebitate e strozzate dall'usura, continuerà a vivere nel cuore delle famiglie perseguitate da debiti e usurai", così lo ricorda monsignor D'Urso, presidente della Consulta nazionale antiunsura. "Se oggi la Chiesa può offrire un esempio di apostolato competente per le famiglie flagellate dai debiti, lo deve a padre Massimo Rastrelli: amava i poveri come Gesù".



Rastrelli fondò l'Istituzione San Giuseppe Moscati, che ha da poco festeggiato i 27 anni di attività.