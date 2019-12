Lutto per l'attore Alessandro Preziosi, è morto il padre Massimo

Si è spento Massimo Preziosi, noto penalista avellinese, 77 anni. Preziosi è stato anche sindaco di Avellino già nel 1975, quando aveva soli 33 anni. Il figlio, Alessandro, noto attore partenopeo, era impegnato in questi giorni con lo spettacolo teatrale in cui interpreta Vincent Van Gogh, in giro per l'Italia.

Massimo Preziosi era figlio di Olindo, anch'egli sindaco di Avellino. Tentò una seconda volta il ritorno nel Palazzo Comunale del capoluogo irpino nel 2009, finì battuto per pochi voti da Giuseppe Galasso. Domani i funerali ad Avellino, nella Chiesa del Rosario.