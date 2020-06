Morte Mario Savino, il commovente addio di Gigi D'Alessio e Gino Rivieccio

"Con lui ho fatto il mio primo stadio San Paolo nel 1997. Un grande manager ma soprattutto un uomo meraviglioso e straordinario. Mario ti ho voluto tanto bene. Salutame a Mammà". È con queste toccanti parole che Gigi D'Alessio ha salutato per sempre Mario Savino, suo impresario degli inizi e brillante conduttore televisivo, scomparso ieri all'età di 76 anni.

Savino ha lottato con un brutto male a lungo, mentre si trovava a Lucera dove si era da tempo ritirato. È stato impresario di numerosissimi artisti, non solo di D'Alessio, ma anche di Gigi Finizio, Tullio De Piscopo, Franco Califano.

Chi c'è ancora, oggi lo ricorda con affetto e gratitudine infinite. Gino Rivieccio su Fb lo ricorda così: "Con la scomparsa di Mario Savino se ne va una parte di me e di quell’irripetibile e glorioso Tutto il calcio patuto per patuto. Anzi aggiungo: senza Mario Savino e Renato Russo non avrei fatto quello che volevo e che sono riuscito a fare. Mi consola il fatto che ora caro Amico mio hai raggiunto Chicco, la cui atroce perdita ha segnato per sempre gli ultimi 25 anni della tua esistenza. Ora “Casa Traversa” ti manda un bacio e ti ringrazia per quello che hai fatto per lui. E piange".

I messaggi di cordoglio sono stati tantissimi. Da Franco Ricciardi a Ivan Granatino, fino a Nino D’Angelo. Così Tullio De Piscopo: "Con te Mario Savino, concerti indimenticabili dal sud al nord in Europa e persino in America. Starai arrivando da Chicco, abbraccialo forte forte per me...(gira gira il mondo corre corre il tempo) Riposa in Pace amico mio".

Chicco – cui fanno riferimento sia De Piscopo che Rivieccio – era il figlio di Savino, prematuramente scomparso. Mario Savino lascia la moglie Angela, e le figlie Stella ed Eleonora. L’ultimo saluto si terrà martedì prossimo nella chiesa di Santa Maria della Rotonda a via Pietro Castellino, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Poggioreale.