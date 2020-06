Addio a Mario Savino: era stato l'impresario anche di Gigi D'Alessio e Gigi Finizio

Il mondo dello spettacolo partenopeo è in lutto, oggi, per la morte di Mario Savino. Settantasei anni, è stato impresario di numerosissimi artisti di rilievo come Gigi D’Alessio, Gigi Finizio, Tullio De Piscopo, Franco Califano, nonché organizzatore di grandi eventi musicali in città come è stato per i concerti di Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, e Fabio Concato

Savino iniziò la sua carriera come grafico pubblicitario ne "Il Roma”, per poi diventare conduttore televisivo con la trasmissione di Canale 21 “Tutto il calcio patuto per patuto”.

Si è spento a Lucera, dove viveva da anni e dove lottava da tempo con un terribile male. Lascia la moglie Angela, e le figlie Stella ed Eleonora. L'ultimo saluto si terrà martedì prossimo nella chiesa di Santa Maria della Rotonda a via Pietro Castellino.