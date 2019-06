Lutto per il Calcio Napoli, muore l'ex azzurro Mario Perego

Si è spento a Ischia, nell'isola che aveva scelto come casa, Mario Perego, ex calciatore, ala e terzino fluidificante. Aveva 74 anni. Nato in provincia di Monza, Perego si trasferì al Napoli nella stagione 1971/72, a ventisei anni. In quella stagione il Napoli (con Zoff, Altafini, Sormani, Panzanato e Juliano), raggiunse l'ottavo posto in classifica e perse una finale di Coppa Italia contro il Milan. Perego giocò poi con Fiorentina, Vicenza e Benevento - prima ancora con Monza e Varese.



(foto da eBay)



Chiusa la carriera agonistica, scelse di vivere a Ischia (la moglie è napoletana). Oggi 2 giugno i funerali si celebreranno nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 16:30.