Lutto a Pozzuoli, morto il professor Mario Franzese

Pozzuoli è in lutto per la morte di Mario Franzese, un insegnante molto noto in città. Docente di Educazione Fisica presso l'Istituto magistrale Virgilio, è stato trovato morto nel suo appartamento in via Barletta.

Lascia una moglie ed un figlio. L'11 gennaio scorso il professor Franzese era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con la sua moto. Un sinistro che pare lo avesse segnato profondamente. A riportare la notizia è Pozzuoli21.