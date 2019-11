Un tumore ha spento i sogni del piccolo Mario, la zia: "Sei ritornato tra gli angeli"

Il calvario del piccolo Mario Errico è finito. Un tumore, operato tre anni fa al Santobono, che ha però poi presentato recidive, lo ha strappato dall'affetto dei suoi cari. Tre anni fa seguimmo la battaglia dei familiari di Mario, che riuscirono ad ottenere a fatica che il loro bimbo (che allora aveva due anni) potesse essere trasportato con un aereo militare a Milano per i cicli chemioterapici, sino al tragico epilogo di ieri.

Terra dei Fuochi

E' stata la zia di Mario, Emma, che per prima ci segnalò il caso del nipote, non escludendo una correlazione tra la malattia di Mario e gli scempi compiuti nella Terra dei Fuochi, ad annunciarne il decesso con un post Facebook: "Qualcuno mi disse "da voi è arrivato un angelo e non ve ne siete resi conto", è stato proprio cosi...adesso che sei ritornato tra tutti gli angeli, immagino il tuo divertimento, le feste e la bella compagnia erano quel poco che bastava a farti felice, vai gioca felice e non preoccuparti, lì non soffrirai più e se verserò una lacrima sarà per la gioia di aver conosciuto un angelo, ciao piccolo Mario".