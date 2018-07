Lite per i sacchetti dei rifiuti con i vicini, poi il malore: morto 50 enne

Tragedia a Marigliano nella giornata di sabato dove un 50enne è morto colpito da un infarto.

Il malore fatale per l'uomo è arrivato al culmine di una lite con alcuni vicini di casa per dei sacchetti di rifiuti. Sul posto, in via Masseria Iossa, è accorsa subito la Polizia Municipale.

Il 50enne - come riferisce Marigliano.net - lascia la moglie e due giovani figli. In corso indagini della Polizia Giudiziaria per accertare eventuali responsabilità sulla vicenda.