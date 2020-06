Malore in acqua: morto un 68enne a Lacco Ameno

Non si sa se si sia lanciato in acqua con un tuffo spontaneo o a seguito di un malore. Ciò che è certo è che quando è stato recuperato dall'acqua le sue condizioni erano già disperate. Se n'è andato così Gaetano Monti, un 68enne di Lacco Ameno che è morto nel pomeriggio di oggi. Una morte improvvisa provocata da un malore non ancora ben identificato.

Il malore

L'uomo era sulla barca insieme alla sorella quando è finito in acqua. Immediatamente la donna si è accorta che stava male e ha chiesto aiuto. Quando l'uomo è stato tirato fuori dall'acqua però le sue condizioni erano già critiche. Inutile l'arrivo dell'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Resta da stabilire esattamente la causa della morte che al momento è avvolta nel mistero.