Tragedia a Capri: morto il 17enne che rischiò di annegare pochi giorni fa

Arriva una tragica notizia dal Policlinico di Napoli. Andrea, il 17enne caprese colpito da un malore nelle acque antistanti la spiaggia di Marina Grande, non ce l'ha fatta ed è morto. L'incidente che lo vide coinvolto pochi giorni fa gli è risultato fatale. Il giovane venne soccorso da altri bagnanti che lo affidarono alle cure dei medici del 118 che lo trasportarono d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Capilupi. Da lì venne trasferito in elicottero a Napoli ma dopo ore di agonia il suo cuore ha smesso di battere.

Le cause della morte

Non sono ancora chiare le cause della morte. Se in un primo momento si ritenne che era stato colpito da un malore, in ospedale si sarebbe ipotizzata anche la lesione di una vertebra cerebrale a seguito di un tuffo. Tutte ipotesi a cui solo l'autopsia sul corpo del giovane potrà dare risposte certe. Proprio nella giornata di ieri un altro adolescente, un 16enne americano, ha rischiato di annegare sempre nelle acque capresi.