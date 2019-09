Lutto a villa Domi, muore lo storico direttore

Si è spento improvvisamente lo storico direttore di villa Domi. Marcello Messuri era un giornalista, che grazie alla sua innata classe e cultura, era riuscito ad imporsi come direttore della struttura di salita Scudillo.

Il saluto di villa Domi: "Caro Marcello, ho saputo... O meglio, ho sentito la tua assenza, ti ho vissuto per lungo tempo... Quando ti ho visto arrivare, qualche anno fa, ho pensato "questo è l'uomo che fa per me". Elegante, garbato e raffinato, insomma un uomo d'altri tempi ...evidente i miei, "mi rappresenta appieno!" Con molto savoir faire, galante e premuroso con le donne, gioviale e amicale con gli uomini, insomma una bella persona. Quante volte ti ho visto passeggiare con gli ospiti nei viali dei miei giardini e nei saloni, dispensando sorrisi mettendo tutti a proprio agio, facendoli sentire "a casa"... Si, ho sentito forte che sono stata la tua casa, non un posto di lavoro. Per questo volevo ringraziarti, per aver contribuito in maniera eccellente a trasformare una villa antica nella Dimora Storica per eccellenza. Grazie Direttore che la terra ti sia lieve".