Coronavirus, prima vittima a Marano: "Oggi la città è in lutto"

Il Coronavirus miete la prima vittima a Marano, comune alle porte di Napoli. E' stato il sindaco Rodolfo Visconti a rendere noto il decesso di un cittadino maranese.

"Oggi la città è in lutto per la perdita del caro P. Era una delle persone che erano ricoverate, colui che stava peggio degli altri, essendo intubato. Già da ieri le sue condizioni erano critiche. Mi ero sentito telefonicamente con il fratello. Oggi purtroppo abbiamo appreso la notizia che le condizioni sono peggiorate ulteriormente e il nostro concittadino non è più tra noi. Questa cosa ci ha toccato profondamente", ha spiegato il primo cittadino ai microfoni di L'Altra Notizia.

"Al momento ci sono altre tre persone ricoverate, ma non sono in condizioni critiche. Poi ci sono altre dieci persone asintomatiche. I casi nel nostro comune sono nella media della provincia di Napoli", ha aggiunto il sindaco Visconti facendo il punto della situazione in città.

