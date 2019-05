Tragedia a Marano di Napoli in via Tevere, un anziano è caduto, per motivi ancora da accertare, dal sesto piano, perdendo tragicamente la vita.

L'uomo, amministratore di condominio, come riporta Terranostranews, era salito sul piano dove erano in corso dei lavori di manutenzione dello stabile. Fatale, secondo quanto trapela, un malore. Sul caso indagano i carabinieri.