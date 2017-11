Dramma in strada ad Afragola, 60enne stroncato da un malore

Tragedia ad Afragola. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in seguito ad un malore.

Non sono note le generalità della vittima. Pare si trovasse a piedi in via Alcide de Gasperi, quando si è accasciato improvvisamente al suolo.

Le prime notizie parlano di infarto. Sul posto sono immediatamente intervenuti agenti della polizia municipale ed un'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare.