Tragedia in strada, 50enne si accascia al suolo e muore

Tragedia a Marano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in strada in seguito ad un malore.

Cardiopadico, si trovava fermo ad un posto di blocco dei carabinieri – in via San Rocco – quando ha avvertito un malore e si è steso a terra. I militari hanno quindi immediatamente chiamato il 118, ma i sanitari al loro arrivo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. A riportare la notizia è Il Mattino.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale impegnati nei rilievi del caso. La vittima è un noto commerciante della zona.