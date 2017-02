Tragedia in un bar di Sant'Antimo, situato al corso Unione Sovietica. Un 50enne ha accusato un malore mentre beveva un caffè, perdendo la vita. A dare la notizia Il Meridianonews.

Vani i soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Prevale al momento l'ipotesi di un infarto fulminante come causa del decesso.