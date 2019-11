Tragedia in strada, si accascia mentre è alla guida e muore

Una tragedia è avvenuta in pieno giorno nel centro di Marano, in via Casalanno. Un uomo, a bordo della sua auto, ha accusato una malore e ha perso la vita.

Fortunatamente, nonostante quello che con tutta probabilità era un infarto, il conducente è riuscito ad accostare ed evitare conseguenze ancora più gravi.

La vittima è un 68enne, residente a Secondigliano. Gli operatori del 118 sono rapidamente giunti sul posto ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo.

Pesanti ripercussioni per il traffico cittadino. A riportare la notizia è il Mattino.