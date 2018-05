Tragedia sul lavoro, 22enne muore schiacciato da una lastra di marmo

Luigi Chierchia, 22enne di Lettere, è deceduto questa mattina dopo un grave incidente sul lavoro. Il giovane stava lavorando per una ditta nel luogo nel cimitero, quando una lastra di marmo lo ha travolto.

Luigi è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo.

Il 22enne, figlio di un dipendente comunale, era molto conosciuto nel paese. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e parenti. "Non si può andare via così... Non ci sono parole... Solo tanto dolore", scrive Eugenio.

E' stata aperta sul caso un’inchiesta dai carabinieri della locale stazione. Disposto il sequestro della salma per l'autopsia e dell’area cimiteriale, dove è avvenuta la tragedia.