Lutto per la morte di Lucio Rufolo, medico e scrittore. De Giovanni: "Da oggi meno sorrisi"

E' morto Lucio Rufolo, medico e scrittore, fine umorista, dirigente pneumologo dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Rufolo, apprezzato medico, aveva la passione della letteratura e ha scritto libri ironici e intelligente che sono poi diventati oggetto di una trasmissione di RadioDue, 'Musica di scorta'. Nel 2017 "Antologia di Spam River" di Rufolo aveva ottenuto anche la menzione speciale nel concorso per la migliore scrittura comica del premio Troisi. I funerali si terranno domattina - domenica -alle 9:30 nella Chiesa di San Vincenzo Pallotti, in via Manzoni 1.

Lo ricorda il noto scrittore Maurizio De Giovanni: "Lucio Rufolo. L'uomo più simpatico che abbia mai incontrato. Senza di te, amico mio, una vita con molto meno sorriso. Ti voglio tanto, tanto bene", scrive De Giovanni. Tante le attestazioni d'affetto sui social: "Il ricordo della sua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori", scrive la casa editrice Colonnese&Friends.