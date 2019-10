Il dramma di Lucio Giallo: il rapper "Regret" si spegne a 22 anni

Si è spento stamane, dopo una lunga battaglia con la malattia. Aveva soltanto 22 anni Lucio Giallo, conosciuto nel mondo della musica come "Regret". Era ricoverato al Monaldi.

Il rapper aveva inciso anche una canzone su quanto gli stesse accadendo, un toccante brano dal titolo "Lucio Giallo". E in molti gli avevano manifestato la sua vicinanza. Colleghi come Ivan Granatino, ma anche idoli come Marek Hamsik.

Il ragazzo, molto amato non soltanto da chi ha potuto conoscerlo di persona, aveva recentemente scritto una lettera al padre Franco, diventata di dominio pubblico. In questa lo ringraziava per stargli ogni notte o ogni giorno accanto in ospedale. "Ti prometto - erano state le parole per l'uomo - che stringerò i denti ed usciremo da qui".