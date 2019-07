"Addio ad un maestro delle cose belle": Renzo Arbore ricorda l'amico Luciano De Crescenzo

“Con la scomparsa di Luciano De Crescenzo perdiamo tutti un grande amico”, sono le prime parole di Renzo Arbore dopo la scomparsa, avvenuta alle 16 presso il Gemelli di Roma, dell'amico e collega napoletano.

“Era un maestro per tutte le cose belle che c'ha fatto conoscere. È una gravissima perdita per la cultura italiana e per la città di Napoli – conclude Arbore – di cui era un esponente fiero ed orgoglioso”.

De Crescenzo recitò nei due film di Arbore "Il Pap'Occhio" (1980) e "FF.SS" (1983), l'inizio non solo di una lunghissima collaborazione anche televisiva, ma soprattutto di una stretta amicizia. “Deve sapere che io e Renzo – spiegò in un'intervista al Corsera, nel 2017, De Crescenzo – ci siamo conosciuti in una circostanza particolare. Una sera ci ritrovammo ad una cena e, chiacchierando, ci rendemmo conto di avere la stessa fidanzata. Lì per lì restammo un po’ basiti, poi entrambi decidemmo di lasciarla. Ecco, da quel giorno siamo diventati amici, un’amicizia che dura ancora oggi perché, sa, a differenza della famiglia, gli amici li scegli e ogni volta che ripenso a tutti momenti che io e Renzo abbiamo vissuto insieme, mi dico che in questa scelta sono stato proprio bravo”.

In una recente intervista anche Arbore aveva citato il suo amico, definendolo il “principe” nell'arte del paradosso. “Una volta – spiegò Arbore lo scorso dicembre – Luciano mi raccontò che era in ascensore con la mamma. Ricordate, quegli ascensori con la cassettina in cui andavano messe le 10 lire? Lui non le trovava, in tasca aveva solo una moneta da 20 lire. E la mise. La mamma di Luciano, allarmata guardò il figlio e disse: “'Luciano, ma hai messo la 20? Che hai combinato! E mo' chissà cu chesta addo' jamme…'”.