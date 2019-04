Lutto nel mondo del calcio, morto Luciano Comaschi: giocò per 9 anni nel Napoli

E' morto questa mattina Luciano Comaschi, terzino destro nato nel 1931 a Montichiari in provincia di Brescia. Comaschi aveva 88 anni: giocò nel Napoli dal 1951 al 1960, scese in campo dunque sia al Collana che al San Paolo. Comaschi è stato a lungo - ora è settimo - nella classifica dei recordmen di presenze in maglia azzurra, avendo collezionato oltre 250 presenze con il Napoli che in quel periodo schierava Vinicio, Pesaola (capitano), Amadei, Jeppson, Vitali.



Nella stagione 1957/58 il Napoli sfiorò lo scudetto, piazzandosi poi al quarto posto in classifica. Comaschi fu convocato anche in Nazionale Giovanile. Dopo il ritiro Comaschi allenò anche la Battipagliese.

IL CORDOGLIO DEL NAPOLI - "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore per la scomparsa di Luciano Comaschi, difensore azzurro degli Anni 50".