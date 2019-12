Lutto nel calcio dilettantistico campano: muore l'addetto stampa del Portici

"La SSD Portici 1906 partecipa affranta al lutto della famiglia Alvieri per la perdita del caro Luca, nostro Addetto Stampa. Grazie Luca per tutto il tuo lavoro svolto con passione e dedizione, hai lottato per anni con dignità senza mai lamentarti e da te abbiamo tanto da imparare. Nulla per noi sarà più come prima. In segno di rispetto per Luca e la sua famiglia prima dell'inizio della gara odierna verrà osservato un minuto di raccoglimento e la squadra scenderà in campo con lutto al braccio". Così il Portici, squadra di serie D - impegnata oggi nella gara interna contro il Latte Dolce Sassari - annuncia la morte del giovane Addetto Stampa Luca Alvieri.

Numerosi gli attestati di stima e le condoglianze che in queste ore la famiglia di Luca e il Portici stanno ricevendo da amici e società calcistiche. "Ci hai lasciato un vuoto enorme, sei stato un esempio per la tua forza, la tua educazione e il tuo modo di essere buono in tutto e con tutti", scrive un amico di Luca. I tifosi del Portici hanno voluto ricordare Alvieri con uno striscione esposto allo stadio San Ciro.