Castellammare in lutto, è morto il vicesindaco Lello Radice

Castellammare di Stabia è in lutto per la scomparsa del vicesindaco Lello Radice, noto attore teatrale, che da un anno era anche assessore nella sua città, con deleghe a spettacolo e cultura, beni e attività culturali, turismo, sport e associazionismo. Da tempo l'uomo, 53 anni, soffriva di una malattia contro la quale ha combattuto a lungo. Tutti, però, lo ricordano per il sorriso e l'impegno civile che non ha mai abbandonato, neanche negli ultimi tempi.

Radice era un famoso e apprezzato attore e regista teatrale, con molte esperienze anche nel settore cinematografico. "Eri una persona stupenda", scrivono cittadini stabiesi sui social network. "Un gentiluomo e una persona dal grande cuore".