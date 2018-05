Dramma sul lavoro a Giugliano, morto operaio: è lutto cittadino

Una nuova morte sul lavoro è avvenuta poco fa a Giugliano. A darne notizia è Antonio Poziello, sindaco della città in provincia di Napoli. La vittima è un cittadino romeno. Ha perso la vita in via San Francesco a Patria, all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti alimentari.

Secondo la prima ricostruzione della polizia, l'operaio sarebbe stato travolto da un mezzo in manovra. Inutile il trasporto al San Giuliano, per lui non c'è stato nulla da fare.

“In uno stabilimento della zona industriale della nostra città – scrive Poziello in un post sui social – si è registrato un tragico incidente, costato la vita ad un lavoratore”. “Si tratta – prosegue il sindaco – di qualcosa di terribile, che colpisce nel profondo ciascuno di noi. La città tutta, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, si stringono ai familiari del lavoratore ed ai colleghi. L’Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino”.

“Le Organizzazioni sindacali – conclude il primo cittadino – avevano dedicato il primo maggio appena trascorso proprio alla sicurezza sul lavoro. Il triste allungarsi dell’elenco delle vittime del lavoro è la tragica conferma della necessità di tenere alta l’attenzione sul tema e di investimenti sulla sicurezza e formazione dei lavoratori. Non si può continuare a morire di lavoro”.