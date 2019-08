Tragedia sul lavoro, muore 55enne

Un 55enne è stato stroncato da un malore, mentre lavorava in una serra di meloni a Varcaturo. P.F. lavorava a nero in un terreno della zona quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Al vaglio dei carabinieri la posizione del datore di lavoro dell'uomo. La salma è stata trasportata al secondo policlinico per gli esami autoptici.

Sotto accusa le condizioni in cui lavorava il 55enne e il forte caldo all'interno della serra.