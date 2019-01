Investito da un treno della Circum: morto sul colpo

Un uomo ha perso la vita pochi minuti fa sui binari della Circumvesuviana. La vittima è stata investita da un convoglio nei pressi della stazione di Striano, lungo la tratta che collega Napoli a Poggiomarino. Tutti i treni sono stati immediatamente fermati e la circolazione è al momento interrotta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, così come le generalità della vittima, e tutte le ipotesi verranno analizzate dalle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e si resta in attesa del sostituto procuratore di Torre Annunziata per le valutazioni del caso. Verranno sicuramente analizzate le telecamere di sorveglianza della stazione per ricostruire la dinamica dei fatti. La notizia è stata data da il Fatto vesuviano.