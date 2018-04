Posillipo, muore mentre gioca a calcetto

Un infarto l'ha stroncato mentre giocava a calcetto con gli amici. È morto sotto agli occhi del nipote. È successo a Posillipo ieri sera intorno alle 22. Un 59enne si è accasciato al suolo durante una partita a via Manzoni. Un attacco di cuore fulminante. Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. A nulla è servito l'arrivo dei soccorsi arrivati in tempi brevissimi.

Secondo una stima fatta dai presenti l'ambulanza sarebbe arrivata in meno di dieci minuti. Un vero e proprio record considerato il traffico napoletano del venerdì sera. una corsa contro il tempo che però è stata resa inutile dalla fatalit. Nonostante un lungo massaggio cardiaco, i sanitari non sono riusciti a rianimare l'uomo. A darne notizia è l'edizione online del Mattino. Non è ancora chiaro se la vittima soffrisse di patologie cardiache.