Dramma a Castellammare: stroncato da un infarto in Circumvesuviana

Stava aspettando il treno alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera quando è stato colpito da un malore ed è morto sul colpo. Si è svegliata con una tragedia questa mattina Castellammare di Stabia dove ha perso la vita un uomo stroncato da un infarto. Era fermo sui binari di una delle stazioni stabiesi quando è stato colpito da un improvviso malore e si è accasciato al suolo. Un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

A nulla sono serviti i soccorsi prestati dai sanitari del 118 chiamati dalle altre persone presenti sul posto. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere proprio un attacco di cuore ad aver tolto la vita all'uomo. Si tratterebbe di un anziano commercialista di Sorrento in attesa del treno per rientrare a casa. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima del malore.