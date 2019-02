Incidente sul lavoro in Lombardia: muore operaio napoletano

E' deceduto al San Gerardo di Monza Ciro Paudice, l'operaio di 61 anni di Casalnuovo, che martedì 26 febbraio era rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro in via Don Gnocchi a Lentate sul Seveso.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo, dipendente di un'azienda di Acerra, fosse sul tetto della struttura quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto: un volo terribile di circa sei metri.

Le sue condizioni erano subito apparse disperate. L'uomo era stato medicato e accompagnato a sirene spiegate al pronto soccorso di Monza, dove è morto poco dopo.

L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno, gli agenti della polizia locale di Desio e il personale dell'Ats Brianza di Desio.

Cordoglio

"La vittima è Ciro Paudice che lo scorso 2 febbraio ha compiuto 61 anni. Purtroppo l’operaio non ce l’ha fatta. Alle 18.12 è deceduto all’ospedale San Gerardo di Monza per «shock traumatico ( complicazioni precoci di traumatismi). L’uomo è nato a Cercola e risiedeva a Casalnuovo . Il 61enne, intorno alle 16.30, è precipitato all’interno del cantiere nell’area dell’ex parco militare di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Non nelle palazzine, ma nel magazzino, dove è in corso una riqualificazione. Ciro Paudice si trovava sul tetto dell’edificio quando, per cause non ancora accertate, sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri riportando serie ferite alla testa", scrive in una nota la Cgil Brianza.

