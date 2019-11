Tragedia a Posillipo: casa in fiamme, 69enne perde la vita

Tragedia a Posillipo. Un uomo di 69 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio sviluppatosi nel suo appartamento, al quarto piano del civico 129 di via Petrarca.

Le fiamme si sono sviluppate poco prima di mezzanotte. Non è chiaro il motivo del rogo, ma è scoppiato senza dubbio per cause accidentali.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima avrebbe cercato di ripararsi nel bagno dell’ abitazione, ma gli sono stati fatali i fumi inalati. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, a trovare il suo corpo.

Gli uomini del 115 hanno alla fine domato l'incendio, questo mentre già alcuni familiari del 69enne e dei vicini avevano provato con dei secchi d'acqua.