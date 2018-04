Si impicca nella sua officina: i familiari trovano il cadavere

Un 46enne è stato trovato senza vita nell'officina che gestiva a Pianura in via Eleonora Duse, come riporta Il Mattino. Sul posto è intervenuto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, visto che l'uomo non respirava più.

Il corpo senza vita del 46enne, impiccatosi con una cinghia, è stato trovato dai familiari.

Indagini in corso sull'accaduto.