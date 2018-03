Basket, morto a 47 anni Henry 'Hi-Fly' Williams: portò Napoli in serie A

È morto ieri a Charlotte, negli Stati Uniti, per complicazioni legate alla sua malattia ai reni, Henry Williams. Cestista americano, Williams, noto come 'Hi-Fly', aveva soli 47 anni. A darne notizia è VeronaSera. Williams ha vissuto in Italia quasi tutta la sua carriera nel basket, tra Verona (in due diverse fasi), Treviso (dove vinse Scudetto e Supercoppa) e Roma. A Napoli, nella stagione 2001-2002, chiuse la carriera. A 33 anni realizzò 313 punti in 16 gare (19,6 di media) e condusse la squadra alla promozione in A1 sotto la guida di Piero Bucchi. Nel 1990, quando era ancora al college, aveva raccolto 7 presenze nella nazionale americana. Aveva fenomenali doti di schiacciatore nonostante un fisico non esplosivo.