La tragedia di Giuseppe: scomparso e poi ritrovato, è morto a 22 anni

Scomparve da Arzano, per poi venire ritrovato la sera stessa. Giuseppe Villano, 22 anni, ha perso la vita lo scorso martedì in tragiche circostanze. A dare notizia della tragedia è ilMeridiano.

La vicenda che lo riguarda risale al 3 ottobre scorso. Numerosi gli appelli dei familiari sui social, in apprensione soprattutto per il messaggio che Giuseppe aveva lasciato, in cui parlava di un non meglio precisato disagio di cui si sentiva vittima.

L'epilogo poi due giorni fa. Un'inspiegabile vicenda - della quale non si conoscono i dettagli - che ha lasciato nello sconforto familiari ed amici, ancora increduli per quanto accaduto. I funerali si terranno domani alle 11.30, nella chiesa del Cristo Redentore di Arzano.