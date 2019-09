Morte giovane tifoso del Napoli, saranno donati gli organi

Un bel gesto, che ridà speranza dopo la tragedia. Gli organi di Giuseppe Menale, il giovanissimo tifoso del Napoli rimasto vittima di un incidente stradale, saranno espiantati e donati.

Il ragazzo, 26 anni, era ricoverato al Cardarelli dal giorno dell'incidente avvenuto in via Rosaroll, l'8 settembre. Si è spento stamattina, in seguito alle complicazioni insorte a causa del trauma cranico riportato nell'impatto. I medici del nosocomio ed i suoi vertici hanno particolarmente apprezzato la decisione della famiglia.

Giuseppe lo scorso sabato stava rientrando a casa in moto, quando a causa di una macchia di percolato presente sull'asfalto, fuoriuscita probabilmente da un camion, ha perso il controllo del veicolo ferendosi in maniera grave.